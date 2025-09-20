Projections en pellicule Cinéma Pathé Amiens Amiens

Projections en pellicule Cinéma Pathé Amiens Amiens samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Projections en pellicule (formats Super 8 et 16 mm) – Films des Frères Lumière, Méliès et actualités Pathé – gratuit dans la limite des places disponibles

Cinéma Pathé Amiens 3 boulevard de Belfort 80 000 AMIENS Amiens 80000 Somme Hauts-de-France

Journées européennes du patrimoine 2025

Pathé Amiens