Projections et débats à la médiathèque Médiathèque de Barbentane Barbentane
Projections et débats à la médiathèque Médiathèque de Barbentane Barbentane vendredi 28 novembre 2025.
Projections et débats à la médiathèque
Du vendredi 28 au samedi 29 novembre 2025 à partir de 18h30. Médiathèque de Barbentane 2 Chemin de la Glacière Barbentane Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28 18:30:00
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-28
Projection Leurs Champs de Coeur à la médiathèque de Barbentane.
Vendredi 28 Novembre à 18h30
Projection du documentaire Leurs Champs de Coeur , dans le cadre du festival international AlimenTerre .
Durée 1h20 + discussion + apéritif convivial.
Samedi 29 Novembre à 18h30
Projection du documentaire De l’assiette à l’océan , en partenariat avec l’association Blutopia.
Durée 1h + discussion + apéritif convivial.
Sur réservation. .
Médiathèque de Barbentane 2 Chemin de la Glacière Barbentane 13570 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 32 60 16 21 mediatheque@barbentane.fr
English :
Screening of Leurs Champs de Coeur at the Barbentane media library.
German :
Filmvorführung Leurs Champs de Coeur in der Mediathek von Barbentane.
Italiano :
Proiezione di Leurs Champs de Coeur presso la biblioteca multimediale Barbentane.
Espanol :
Proyección de Leurs Champs de Coeur en la biblioteca multimedia Barbentane.
L’événement Projections et débats à la médiathèque Barbentane a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence