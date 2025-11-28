Projections et débats à la médiathèque Médiathèque de Barbentane Barbentane

Projections et débats à la médiathèque

Du vendredi 28 au samedi 29 novembre 2025 à partir de 18h30. Médiathèque de Barbentane 2 Chemin de la Glacière Barbentane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 18:30:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-28

Projection Leurs Champs de Coeur à la médiathèque de Barbentane.

Vendredi 28 Novembre à 18h30

Projection du documentaire Leurs Champs de Coeur , dans le cadre du festival international AlimenTerre .

Durée 1h20 + discussion + apéritif convivial.



Samedi 29 Novembre à 18h30

Projection du documentaire De l’assiette à l’océan , en partenariat avec l’association Blutopia.

Durée 1h + discussion + apéritif convivial.



Sur réservation. .

Médiathèque de Barbentane 2 Chemin de la Glacière Barbentane 13570 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 32 60 16 21 mediatheque@barbentane.fr

English :

Screening of Leurs Champs de Coeur at the Barbentane media library.

German :

Filmvorführung Leurs Champs de Coeur in der Mediathek von Barbentane.

Italiano :

Proiezione di Leurs Champs de Coeur presso la biblioteca multimediale Barbentane.

Espanol :

Proyección de Leurs Champs de Coeur en la biblioteca multimedia Barbentane.

L’événement Projections et débats à la médiathèque Barbentane a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence