Projections et rencontres autour des Tournés-montés. Tulle

Projections et rencontres autour des Tournés-montés réalisés avec les jeunes gens des pays de Tulle et Brive et des courts métrages Maison Rohmer

Réalisatrices réalisateurs Gaël Lépingle Rosette Hélène Delrieux Françoise Etchegaray Arthur Dreyfus .

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 19 56 08

