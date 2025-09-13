Projections et rencontres Détours dans le passé #récits d’aujourd’hui Rieupeyroux

Projections et rencontres Détours dans le passé #récits d’aujourd’hui Rieupeyroux samedi 13 septembre 2025.

Projections et rencontres Détours dans le passé #récits d’aujourd’hui

2 route du Foirail Rieupeyroux Aveyron

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

-15 ans gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-13

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-13

Rencontres à la campagne & L’Atelier Blanc invitent Mathieu Kiefer, Julie Saclier, Cécile Dumas, Héloïse Farago dans le cadre du Festival Cinéma Rieupeyroux, avec la complicité d’Antoine Marchand, Centre d’art Le Lait, Albi.

Projections samedi 13.09.25 en présence des artistes et du réalisateur

16h15

Cher Bassin de Mathieu Kiefer

17h45

Love Story d’Héloïse Farago

Je vous filme ces quelques mots pour vous dire qu’il fait beau de Julie Saclier

AMOUR+AMOUR de Cécile Dumas

La séance 5€/Moins de 15 ans gratuit/Ouverture billetterie:30mn avant la séance

Soutenu par air de Midi, réseau art contemporain en Occitanie .

2 route du Foirail Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie +33 5 81 21 83 61 contact@atelier-blanc.org

English :

Rencontres à la campagne & L?Atelier Blanc invite Mathieu Kiefer, Julie Saclier, Cécile Dumas, Héloïse Farago as part of the Festival Cinéma Rieupeyroux, with the complicity of Antoine Marchand, Centre d?art Le Lait, Albi.

German :

Rencontres à la campagne & L?Atelier Blanc laden Mathieu Kiefer, Julie Saclier, Cécile Dumas, Héloïse Farago im Rahmen des Festival Cinéma Rieupeyroux ein, mit der Unterstützung von Antoine Marchand, Centre d’art Le Lait, Albi.

Italiano :

Rencontres à la campagne & L’Atelier Blanc invitano Mathieu Kiefer, Julie Saclier, Cécile Dumas, Héloïse Farago nell’ambito del Festival Cinéma Rieupeyroux, con la complicità di Antoine Marchand, Centre d’art Le Lait, Albi.

Espanol :

Rencontres à la campagne & L’Atelier Blanc invitan a Mathieu Kiefer, Julie Saclier, Cécile Dumas, Héloïse Farago en el marco del Festival Cinéma Rieupeyroux, con la complicidad de Antoine Marchand, Centre d’art Le Lait, Albi.

L’événement Projections et rencontres Détours dans le passé #récits d’aujourd’hui Rieupeyroux a été mis à jour le 2025-08-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)