Projections Femmes & Cinéma | Pop Women Festival Le Cellier Reims

Projections Femmes & Cinéma | Pop Women Festival

Le Cellier 4 Rue de Mars Reims Marne

2026-03-05

Pour la troisième année consécutive, le POP WOMEN FESTIVAL s’associe à Femmes & Cinéma, une association engagée dans la lutte contre les discriminations et les violences faites aux femmes par la création audiovisuelle, soutenue par France Télévisions et le Ministère de l’Égalité, et placée sous le haut patronage du Ministère de l’Éducation.

Ensemble, ils accueillent des collégien·nes de la Marne lors du festival pour leur proposer la diffusion en avant-première de courts-métrages réalisés par des lycéen·nes autour de nombreuses thématiques dont celle de la santé des femmes, en 2026.

Ces projections sont aussi l’occasion d’aborder, à hauteur d’adolescent·es, des thématiques essentielles mythologies féministes, questions LGBTQIA+ identités et préjugés, virilité et déconstruction.

Chaque séance se prolonge par des temps d’échange avec les élèves, pensés comme des espaces de discussion, de réflexion et de projection, pour nourrir les imaginaires, encourager l’expression et ouvrir le dialogue par le cinéma. .

Le Cellier 4 Rue de Mars Reims 51100 Marne Grand Est

Projections Femmes & Cinéma | Pop Women Festival

