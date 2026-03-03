Projections – Festival SARD 4e édition Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Rennes Mardi 24 mars, 18h00 Gratuit, sur réservation

Du 24 au 29 mars 2026, le festival Sard, dédié au cinéma palestinien, revient à Rennes Métropole ! La soirée qui se déroulera au Tambour et sera notamment consacrée à des films d’archives.

Lors de la première partie à 18h, le public découvrira les films expérimentaux réalisés par les étudiantes et étudiants de l’Université Dar al-Kalima de Bethléem, en collaboration avec des étudiantes en Master Écritures du Réel de l’Université Rennes 2. Ils ont été imaginés à partir d’images d’archives présentes dans le fonds de la Cinémathèque de Bretagne, tournées en Palestine entre les années 1930 et 1990.

Ce travail permet de questionner le rapport que l’on peut entretenir avec des images de ce pays, tournées par « l’autre », comment s’effectue cette réappropriation et quels sont les récits qui peuvent en émerger.

La seconde projection à 20h est quant à elle consacrée aux films militants palestiniens produits par l’OLP (Organisation de Libération de la Palestine) durant les années 1960 et 1980. Pendant de nombreuses années, ces films ont été perdus et ce n’est que grâce au travail acharné de la cinéaste et chercheuse Khadijeh Habashneh, qui est parvenue à rassembler plusieurs dizaines de films dispersés à travers le monde, que ces films d’archives sont désormais visibles.

Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Place du recteur Henri Le Moal, 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

Université Rennes 2



