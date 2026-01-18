Projections jeune public Fête du court métrage

Cassagnes-Bégonhès Aveyron

Gratuit

Mercredi 2026-03-25

2026-03-25

2026-03-25

Cinéphiles ou néophytes, jeunes publics, familles et passionné·e·s

La Fête du court métrage permet à tou·te·s de découvrir le court métrage !

Pour l’édition 2026, La Fête du court métrage propose avec le soutien de L’Agence du court métrage un catalogue de courts métrages disponible pendant toute la durée de la manifestation. Destinée à tous, la programmation regroupe des films tous publics et jeune public avec plusieurs types de programmes et une thématique unique à l’année. Au total, 32 programmes et 139 films pour faire vivre le court métrage. .

Cassagnes-Bégonhès 12120 Aveyron Occitanie

English :

Film buffs and neophytes, young audiences, families and enthusiasts:

The Short Film Festival is a chance for everyone to discover short films!

