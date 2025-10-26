Projections « La dernière transhumance » Festival Visions Pastorales Salle Espalungue Arudy

Projections « La dernière transhumance » Festival Visions Pastorales Salle Espalungue Arudy dimanche 26 octobre 2025.

Salle Espalungue 34 Rue Baulong Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-10-26

Voici une invitation au monde pastoral ! À travers discussions, lectures, projections et ateliers, ce festival met en lumière les savoirs des éleveur·euses et berger·es, en explorant trois grands axes la transmission, les défis du pastoralisme et son impact sur les territoires.

– 10h / Salle Espalungue à Arudy Projection La dernière transhumance, film documentaire roumain 90′ (VOST) de Dragos Lumpan Tourné pendant 15 ans dans six pays, ce film retrace la vie des derniers bergers nomades. À travers leurs longs voyages à pied avec leurs troupeaux, il raconte un mode de vie ancestral menacé par le monde moderne — une histoire de résistance, de mémoire et de liberté sous les étoiles.

– 13h / Place de Bielle banquet, expositions, cantère et performance artistique

– 15h Histoires locales

– 19h Concert « Trucs » percussions traditionnelles et traitements électroacoustiques. .

Salle Espalungue 34 Rue Baulong Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 58 42 39 culture@cc-ossau.fr

