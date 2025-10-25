Projections « La terre et le lait » et « Cru » Festival Visions Pastorales Salle Espalungue Arudy

Projections « La terre et le lait » et « Cru » Festival Visions Pastorales Salle Espalungue Arudy samedi 25 octobre 2025.

Salle Espalungue 34 Rue Baulong Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

2025-10-25

Voici une invitation au monde pastoral ! À travers discussions, lectures, projections et ateliers, ce festival met en lumière les savoirs des éleveur·euses et berger·es, en explorant trois grands axes la transmission, les défis du pastoralisme et son impact sur les territoires.

– 19h / Salle Espalungue à Arudy (lieu à confirmer) Projection « La terre et le lait », 3 court-métrages de Jeanne Bourgon. Entracte avec dégustation de Fromage du Pays. Projection de « Cru », film documentaire 59’ de Thibaul Fagonde et Jérôme Loisy savoir-faire des fromagers qui valorisent le lait cru, reflet de la biodiversité de leur terroir. Des champs aux caves d’affinage, le film met en lumière les gestes ancestraux, les défis du métier et la richesse du patrimoine fromager français. .

Salle Espalungue 34 Rue Baulong Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 58 42 39 culture@cc-ossau.fr

