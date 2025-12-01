Projections Le Cirque de Chaplin Cinéma Pax Le Pouliguen

Projections Le Cirque de Chaplin Cinéma Pax Le Pouliguen mardi 23 décembre 2025.

Projections Le Cirque de Chaplin

Cinéma Pax 5 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-23 10:00:00
fin : 2025-12-23

Date(s) :
2025-12-23

Découvrez trois courts métrages Le Cirque de Chaplin , dès 5 ans.    .

Cinéma Pax 5 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 15 17 97  contact@cinemapax.fr

English :

L’événement Projections Le Cirque de Chaplin Le Pouliguen a été mis à jour le 2025-11-27 par ADT44