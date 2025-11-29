Projections lumineuses mapping de Noël Rue Férolle Parthenay

Projections lumineuses mapping de Noël

Rue Férolle Logis férolle Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-12

A la tombée de la nuit, venez découvrir, du 12 au 14 décembre des créations artistiques colorées projetées sur la façade du Logis Férolle.

Elles ont été réalisées par les élèves de l’école d’arts plastiques de la Communauté de communes de Parthenay-Gâtine.

Proposé par les enseignements artistiques de la Communauté de communes Parthenay-Gâtine, dans la cadre de la saison 2025-2026. .

Rue Férolle Logis férolle Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 52

