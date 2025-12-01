Projections Quel Cirque ! Cinéma Pax Le Pouliguen
Cinéma Pax 5 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen Loire-Atlantique
Début : 2025-12-22 10:00:00
fin : 2025-12-22
2025-12-22
Le cirque s’invite au cinéma Pax, projection de trois courts métrages pour les 3-5 ans. .
Cinéma Pax 5 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 15 17 97 contact@cinemapax.fr
