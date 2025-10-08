Projections ‘Rencontre avec… Voyager autrement’ Zone de la Filature Remiremont

Projections ‘Rencontre avec… Voyager autrement’

Zone de la Filature Route de Dommartin Remiremont Vosges

Début : Dimanche Mercredi 2025-10-08 18:00:00

fin : 2025-10-12 20:00:00

Dans le cadre de la nouvelle édition de Rencontre avec… initiée par la médiathèque départementale des Vosges, le voyage est à l’honneur. Trois films sont proposés au cinéma Majestic France Le Volontaire, par la médiathèque intercommunale Le Cercle, en partenariat avec l’association Ciném’Art Cades.

PROGRAMME

Ciné-goûter Là-Haut de Pete Docter, le mercredi 8 octobre à 14h00.

Projection du film Wild de Jean-Marc Vallée, le vendredi 10 octobre à 20h00.

Projection du film A Bicylette de Mathias Mlekuz, le dimanche 12 octobre à 18h00.

INFORMATIONS PRATIQUES

Lieu Cinéma Majestic France Le Volontaire de Remiremont

Dates Du mercredi 8 octobre au dimanche 12 octobre 2025

Tarif 5€ la séance

Public Tout publicTout public

Zone de la Filature Route de Dommartin Remiremont 88200 Vosges Grand Est +33 3 29 22 50 01 mediatheque@ccpvm.fr

English :

As part of the new edition of « Rencontre avec… » (Encounters with…) initiated by the Vosges departmental media library, travel is in the spotlight. Three films will be shown at the Majestic France Le Volontaire cinema, by the Le Cercle intercommunale media library, in partnership with the Ciném’Art Cades association.

PROGRAMME

Ciné-goûter » Là-Haut » by Pete Docter, Wednesday October 8 at 2pm.

Screening of Jean-Marc Vallée’s « Wild », Friday October 10 at 8:00 pm.

Screening of Mathias Mlekuz’s film « A Bicylette », Sunday, October 12 at 6:00 p.m.

PRACTICAL INFORMATION

Venue: Cinéma Majestic France Le Volontaire, Remiremont

Dates: Wednesday, October 8 to Sunday, October 12, 2025

Price: 5? per session

Public: All audiences

German :

Im Rahmen der neuen Ausgabe von « Rencontre avec… », die von der Mediathek des Departements Vosges initiiert wurde, steht die Reise im Mittelpunkt. Drei Filme werden im Kino Majestic France Le Volontaire von der gemeindeübergreifenden Mediathek Le Cercle in Partnerschaft mit dem Verein Ciném’Art Cades angeboten.

PROGRAMM

Filmvorführung « Là-Haut » von Pete Docter am Mittwoch, den 8. Oktober um 14.00 Uhr.

Vorführung des Films « Wild » von Jean-Marc Vallée am Freitag, den 10. Oktober um 20.00 Uhr.

Vorführung des Films « A Bicylette » von Mathias Mlekuz am Sonntag, den 12. Oktober um 18.00 Uhr.

PRAKTISCHE INFORMATIONEN

Ort: Kino Majestic France Le Volontaire in Remiremont

Termine: Mittwoch, 8. Oktober bis Sonntag, 12. Oktober 2025

Tarif: 5? pro Sitzung

Publikum: Alle Zuschauer

Italiano :

Nell’ambito della nuova edizione di « Rencontre avec… » (Incontri con…) promossa dalla mediateca dipartimentale dei Vosgi, i viaggi sono al centro dell’attenzione. Tre film vengono proiettati al cinema Majestic France Le Volontaire, dalla mediateca Le Cercle intercommunale, in collaborazione con l’associazione Ciném’Art Cades.

PROGRAMMA

Ciné-goûter » Là-Haut » di Pete Docter, mercoledì 8 ottobre alle 14.00.

Proiezione di « Wild » di Jean-Marc Vallée, venerdì 10 ottobre alle 20.00.

Proiezione del film « A Bicylette » di Mathias Mlekuz, domenica 12 ottobre alle 18.00.

INFORMAZIONI PRATICHE:

Sede: Cinéma Majestic France Le Volontaire a Remiremont

Date: Da mercoledì 8 ottobre a domenica 12 ottobre 2025

Prezzo: 5 euro a proiezione

Pubblico: Tutti i pubblici

Espanol :

En el marco de la nueva edición de « Rencontre avec… » (Encuentros con…) iniciada por la mediateca departamental de los Vosgos, los viajes son el centro de atención. La mediateca Le Cercle intercommunale, en colaboración con la asociación Ciném’Art Cades, proyecta tres películas en el cine Majestic France Le Volontaire.

PROGRAMA

Ciné-goûter » Là-Haut » de Pete Docter, miércoles 8 de octubre a las 14h.

Proyección de « Wild » de Jean-Marc Vallée, viernes 10 de octubre a las 20.00 h.

Proyección de la película « A Bicylette » de Mathias Mlekuz, domingo 12 de octubre a las 18.00 h.

INFORMACIÓN PRÁCTICA:

Lugar: Cinéma Majestic France Le Volontaire en Remiremont

Fechas: Del miércoles 8 de octubre al domingo 12 de octubre de 2025

Precio: 5 euros por proyección

Público: Todos los públicos

