PROJECTIONS SCOLAIRES – Rue de la Fraternité Monsempron-Libos 19 juin 2025 19:00

Lot-et-Garonne

PROJECTIONS SCOLAIRES Rue de la Fraternité Cinéma Le Liberty Monsempron-Libos Lot-et-Garonne

Tarif :

Date :

Début : 2025-06-19 19:00:00

fin : 2025-06-19

Date(s) :

2025-06-19

Projections des courts-métrages réalisés par les collégiens de Libos et les les lycéens de Fumel dans le cadre des APA (Atelier de Pratique Artistique).

– APA du Collège de Libos Film: Passage piéton (9 minutes).

– APA du Lycée de Fumel L’Homme Aux Moignons (28 minutes).

Rue de la Fraternité Cinéma Le Liberty

Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 71 59 20 cine-liberty@wanadoo.fr

English : PROJECTIONS SCOLAIRES

Screenings of short films created by Libos middle school students and Fumel high school students as part of the APA (Artistic Practice Workshop).

– Libos Middle School APA Film: Pedestrian Crossing (9 minutes).

– Fumel High School APA The Man with Stumps (28 minutes).

German : PROJECTIONS SCOLAIRES

Vorführungen von Kurzfilmen, die von den Schülern der Mittelschule Libos und der Oberschule Fumel im Rahmen der APA (Atelier de Pratique Artistique) gedreht wurden.

– APA des Collège de Libos Film: Passage piéton (9 Minuten).

– APA des Lycée de Fumel L’Homme Aux Moignons (28 Minuten).

Italiano :

Proiezione di cortometraggi realizzati da studenti della scuola secondaria di Libos e da studenti della scuola secondaria di Fumel nell’ambito dell’APA (Artistic Practice Workshop).

– APA Collège de Libos Film: Passage piéton (9 minuti).

– APA del Lycée de Fumel L’Homme Aux Moignons (28 minuti).

Espanol : PROJECTIONS SCOLAIRES

Proyección de cortometrajes realizados por alumnos de secundaria de Libos y alumnos de secundaria de Fumel en el marco del APA (Taller de Práctica Artística).

– Película del APA del Collège de Libos: Passage piéton (9 minutos).

– APA del Liceo de Fumel L’Homme Aux Moignons (28 minutos).

L’événement PROJECTIONS SCOLAIRES Monsempron-Libos a été mis à jour le 2025-06-10 par OT Fumel Vallée du Lot