Projections sur la façade de l’Hôtel de ville Hôtel de Ville Rennes Dimanche 4 janvier 2026, 18h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

La magie des fêtes prend vie sur la façade de l’Hôtel de ville avec ce nouveau spectacle, « Quand vient la nuit », signé par Spectaculaires, qui ravira petits et grands !

Nouveau spectacle, “Rêve de lumière”, signé par Spectaculaires, ravira petits et grands.

Spectacle magique et incontournable des fêtes de fin d’année, les projections sur l’Hôtel de Ville reviennent pendant les vacances scolaires !

Cette année, le spectacle sera une invitation à redécouvrir la Ville de Rennes illuminée à travers l’odyssée nocturne d’une jeune poule Coucou. Suivez-là dans son aventure féérique !

Du 19 décembre au 4 janvier

Toutes les 20 minutes entre 18h et 21h40 (durée 12 minutes)

Dernière séance à 21h40 – Durée : 12 minutes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-04T18:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-04T22:00:00.000+01:00

1



Hôtel de Ville 1 place de la mairie Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine