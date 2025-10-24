Projections sur l’Hôtel de Ville Hôtel de ville Rennes 19 décembre 2025 – 4 janvier 2026 Ille-et-Vilaine

Nouveau spectacle, « Rêve de lumière », signé par Spectaculaires, ravira petits et grands

Spectacle magique et incontournable des fêtes de fin d’année, les projections sur l’Hôtel de Ville reviennent pendant les vacances scolaires !

Cette année, le spectacle sera une invitation à redécouvrir la Ville de Rennes illuminée à travers l’odyssée nocturne d’une jeune poule Coucou. Suivez-là dans son aventure féérique !

Dernière séance à 21h40 / Durée : 12 mn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-19T18:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-04T22:00:00.000+01:00

Hôtel de ville Place de la mairie, rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine