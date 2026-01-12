Projections thématiques films d’archives professionnels concours REBOOT Festival CDNA Espace Noriac Limoges
Projections thématiques films d'archives professionnels concours REBOOT Festival CDNA Espace Noriac Limoges samedi 14 mars 2026.
Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne
2026-03-14
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Dans le cadre du festival de la Cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine, découvrez les projections thématiques de films d’archives professionnels du concours REBOOT, qui met en lumière des œuvres numérisées par la Cinémathèque. .
contact@cinemathequenouvelleaquitaine.fr
English : Projections thématiques films d’archives professionnels concours REBOOT Festival CDNA
