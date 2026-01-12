Projections thématiques films d’archives professionnels concours REBOOT Festival CDNA Espace Noriac Limoges

Projections thématiques films d’archives professionnels concours REBOOT Festival CDNA

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Dans le cadre du festival de la Cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine, découvrez les projections thématiques de films d’archives professionnels du concours REBOOT, qui met en lumière des œuvres numérisées par la Cinémathèque. .

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@cinemathequenouvelleaquitaine.fr

