Projections thématiques films d’archives professionnels concours REBOOT Festival CDNA Espace Noriac Limoges samedi 14 mars 2026.

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14

Date(s) :
2026-03-14

Dans le cadre du festival de la Cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine, découvrez les projections thématiques de films d’archives professionnels du concours REBOOT, qui met en lumière des œuvres numérisées par la Cinémathèque.   .

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine   contact@cinemathequenouvelleaquitaine.fr

