Projections « Trail & nature » et « Into the (Un)known » ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost

Projections « Trail & nature » et « Into the (Un)known »

ARGELES-GAZOST 17 rue du Général Leclerc Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 18:00:00

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

La Maison de la Montagne et la Kilian Jornet Foundation vous invitent à une soirée exceptionnelle autour du trail et de la montagne pour fêter cette collaboration.

En ouverture, découvrez un documentaire inédit sur le trail, réalisé par la fondation, qui explore la pratique sportive comme vecteur de lien avec la nature. Une autre vision du Trail Running.

Puis place au film Into the (Un)known, retraçant la traversée intégrale des Pyrénées par Kilian Jornet. Une immersion unique dans l’effort, la résilience et la beauté sauvage des montagnes pyrénéennes. La longue distance a son maximum.

Au-delà du défi sportif, cette soirée est l’occasion de réfléchir à notre relation à la montagne, entre passion, respect et exploit.

Programme de la soirée

-18h30 Accueil du public

-19h00 Projection du documentaire “Trail & Nature” (Fondation Kilian Jornet)

-20h00 Projection du film Into the (Un)known

ARGELES-GAZOST 17 rue du Général Leclerc Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 97 75 18 contact@maisondelamontagne.org

English :

La Maison de la Montagne and the Kilian Jornet Foundation invite you to an exceptional evening of trail and mountain activities to celebrate this collaboration.

To open the evening, discover a new documentary on trail running, produced by the Foundation, which explores the practice of sport as a means of connecting with nature. Another vision of Trail Running.

This is followed by the film Into the (Un)known, retracing Kilian Jornet?s complete crossing of the Pyrenees. A unique immersion in the effort, resilience and rugged beauty of the Pyrenean mountains. Long distance at its best.

Beyond the sporting challenge, this evening is an opportunity to reflect on our relationship with the mountains, between passion, respect and achievement.

Evening program

-6:30pm: Public welcome

-7:00 pm: Screening of the documentary Trail & Nature (Kilian Jornet Foundation)

-8:00 pm: Screening of the film Into the (Un)known

German :

Das Maison de la Montagne und die Kilian Jornet Foundation laden Sie zu einem außergewöhnlichen Abend rund um den Trail und die Berge ein, um diese Zusammenarbeit zu feiern.

Zur Eröffnung sehen Sie einen noch nie zuvor gezeigten Dokumentarfilm über den Trail, der von der Stiftung gedreht wurde und die sportliche Betätigung als Vektor für die Verbindung mit der Natur erforscht. Eine andere Vision des Trail Running.

Danach folgt der Film Into the (Un)known, der die vollständige Durchquerung der Pyrenäen durch Kilian Jornet nachzeichnet. Ein einzigartiges Eintauchen in die Anstrengung, die Ausdauer und die wilde Schönheit der Pyrenäenberge. Langstreckenlauf auf höchstem Niveau

Über die sportliche Herausforderung hinaus bietet dieser Abend die Gelegenheit, über unsere Beziehung zu den Bergen nachzudenken, zwischen Leidenschaft, Respekt und Heldentaten.

Programm des Abends

-18.30 Uhr: Empfang des Publikums

-19.00 Uhr: Vorführung des Dokumentarfilms « Trail & Nature » (Kilian Jornet Foundation)

-20.00 Uhr: Vorführung des Films Into the (Un)known

Italiano :

La Maison de la Montagne e la Fondazione Kilian Jornet vi invitano a una serata eccezionale di trail e attività in montagna per celebrare questa collaborazione.

Per aprire la serata, scoprite un documentario inedito sul trail running, prodotto dalla Fondazione, che esplora la pratica dello sport come mezzo per creare legami con la natura. Un’altra visione del trail running.

Poi il film Into the (Un)known, che ripercorre l’attraversamento completo dei Pirenei da parte di Kilian Jornet. Un’immersione unica nello sforzo, nella resistenza e nell’aspra bellezza delle montagne pirenaiche. La lunga distanza al suo meglio.

Al di là della sfida sportiva, questa serata è un’occasione per riflettere sul nostro rapporto con le montagne, tra passione, rispetto e conquista.

Programma della serata:

-ore 18.30: accoglienza del pubblico

-ore 19.00: proiezione del documentario Trail & Nature (Fondazione Kilian Jornet)

-ore 20.00: Proiezione del film Into the (Un)known (Non conosciuto)

Espanol :

La Maison de la Montagne y la Fundación Kilian Jornet le invitan a una velada excepcional de actividades de trail y montaña para celebrar esta colaboración.

Para abrir la velada, descubra un documental inédito sobre el trail running, realizado por la Fundación, que explora la práctica del deporte como medio para establecer vínculos con la naturaleza. Otra visión del trail running.

A continuación, la película Into the (Un)known, que recorre la travesía completa de los Pirineos de Kilian Jornet. Una inmersión única en el esfuerzo, la resistencia y la belleza agreste de las montañas pirenaicas. Lo mejor de la larga distancia.

Más allá del reto deportivo, esta velada es una oportunidad para reflexionar sobre nuestra relación con la montaña, entre pasión, respeto y superación.

Programa de la velada:

-18.30 h: Acogida del público

-19.00 h: Proyección del documental Trail & Nature (Fundación Kilian Jornet)

-20.00 h: Proyección de la película Into the (Un)known (En lo desconocido)

