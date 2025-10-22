Projet artistique de Street art « Vivre avec le vivant » Bibliothèque municipale de Bény-Bocage Souleuvre-en-Bocage

Projet artistique de Street art « Vivre avec le vivant » 22 – 24 octobre Bibliothèque municipale de Bény-Bocage Calvados

Début : 2025-10-22T10:00 – 2025-10-22T12:30

Fin : 2025-10-24T13:30 – 2025-10-24T16:00

À partir de 12 ans.

Bibliothèque municipale de Bény-Bocage 2 place de la Mairie, 14350 Souleuvre en Bocage Souleuvre-en-Bocage 14350 Le Bény-Bocage Calvados Normandie 02 31 66 94 64 labiblidebeny@gmail.com

Avec Iris Harivel, du mercredi 22 au vendredi 24 octobre, création de fresques extérieures sur des murs de la commune de Souleuvre-en-Bocage.