Projet artistique Mythos Guissény

Projet artistique Mythos

Rue Saint-Sezny Guissény Finistère

Début : 2025-12-07 09:30:00

fin : 2025-12-07 12:30:00

2025-12-07

Un dimanche par mois, venez créer le nouveau projet artistique Mythos !

Projet porté par la compagnie Sumak

Ensemble, nous écrirons nos histoires mythologiques, nous les dessinerons, les broderons, les peindrons, les mettrons en scène, en musique…

Que tu sois artiste dans l’âme ou simplement à la recherche d’une aventure créative et collective viens rejoindre l’aventure pour la saison 2025-2026 !

Pour la saison 2025-2026, le projet aura son QG à l’Office de Tourisme de Guissény, mais se développera sur tout le territoire de la Côte des Légendes. Une restitution finale est déjà prévue dans le cadre de notre festival La Grand’ Fabrique de l’Imaginaire, le dimanche 7 juin 2026 !

Ateliers gratuits menés par des artistes professionnels et ouverts à toutes et tous dès 8 ans.

Tous les 1ers dimanche du mois (sauf en janvier, rendez-vous le 11 janvier 2026). .

