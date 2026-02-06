Projet artistique participatif chemin des falaises Paluel

Projet artistique participatif

chemin des falaises Clos des fées Paluel Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-02-19

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-19

Projet artistique participatif qui s’écrit au Clos de fées et à la mer, avec la participation des publics, sur un temps long et en deux phases

1/ La phase de fabrication plastique, au Clos des Fées

Mise en place d’un atelier éphémère de production de galets en terre crue, ouvert à tous. Chaque participant crée son geste, son galet, qu’il reproduit en grande quantité. Printemps/été 2026.

2/ La phase de performance, à Veulettes-sur-mer

Offrande à la mer des galets avec la marée montante, lors d’une performance participative qui sera filmée.

Septembre 2026, dans le cadre de la Fête de la Nature

Ce projet est une exploration de notre rapport au territoire et au littoral à travers le geste ; les étapes d’une création où se joue, pour les participants et moi-même, la rencontre avec la matière et avec le paysage. Une oeuvre plastique hybride, pour tenter de capter l’intime et l’universel, l’éphémère de notre position dans un monde en forte mutation climatique.

Rencontre avec l’artiste et mise en place du 1er atelier de fabrication

– jeudi 19 février 10h-12h

– vendredi 20 février 10h-12h 14h-15h30 16h30-18h

Gratuit, sur inscription. .

chemin des falaises Clos des fées Paluel 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 99 25 46 accueil.closdesfees@mairie-paluel.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Projet artistique participatif

L’événement Projet artistique participatif Paluel a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre