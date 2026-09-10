Projet associatif : Sauvegarde et restauration., Site médiéval des ruines du château de Montrond, Montrond

Informations pratiques

Projet associatif : Sauvegarde et restauration. Samedi 19 septembre, 10h00 Site médiéval des ruines du château de Montrond Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Participez à une visite commentée autour du thème « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer »

Lors de deux visites commentées à 10h et 14h. Il s’agira autour d’une déambulation d’environ 1h30 de découvrir à la fois le patrimoine naturel, culturel et de somptueux paysages sur les montagnes du Jura.

Nous vous expliquerons comment notre association malgré la conjoncture arrive a mettre en place des chantiers de fouilles archéologiques, restauration d’élévations etc. Nous vous présenterons notre magnifique projet de sauvegarde de la tour maîtresse prévu pour 2027.

Cette année nous axerons plus nos visites sur le projet associatif de restauration et la découverte du site que sur l’histoire même de celui-ci.

Les visites se font sur le site médiéval.

Toutes les informations seront en ligne dans les semaines précédentes sur notre site internet.

Le site se trouve en haut de la butte de Montrond (39). L’accès n’est malheureusement pas adaptés aux personnes ayant des difficultés motrices.

Nous espérons vous voir nombreux.

Site médiéval des ruines du château de Montrond 39300 Montrond Montrond 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté 06 89 33 85 38 https://www.la-tour-dotton.com/ https://www.facebook.com/profile.php?id=61560672602061 Le site médiéval de Montrond (39) se situe sur un éperon rocheux de 4 hectares. Ce site présente de nombreux vestiges du XIIIe siècle (ruines de tour maîtresse, bâtisse et courtines). Son emplacement au milieu de la forêt en fait un lieu d’histoire et de protection de la faune et de la flore. Vous pourrez de plus profiter des magnifiques panoramas sur les différents plateaux du Jura grâce à plusieurs belvédères aménagés. L’accès se fait à pied depuis le bas de la colline | Il est préférable de se garer sur les parkings de l’église ou de la salle polyvalente afin de vous rendre à pied jusqu’au château | Prévoir des chaussures de marche.

Participez à une visite commentée autour du thème « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer »

©Christophe LORIOD