Projet Carotte Troyes

Projet Carotte

Théâtre de La Madeleine Troyes Aube

Début : 2025-11-06 20:00:00

Aloïs et Hichem se rencontrent en 2014 à l’Académie Fratellini où ils se forment tous deux à l’acrobatie. Ils y expérimentent beaucoup de créations différentes avec des artistes tels que Mourad Merzouki, Jérôme Thomas, Les Colporteurs, Johann Le Guillerm…



De 2017 à 2023, ils tournent ensemble dans le spectacle FIL-FIL de la Compagnie BAL Jeanne Mordoj.



Projet Carotte est leur quatrième projet commun. Le point de départ, c’est le besoin d’être au monde, la réalisation empirique de cet élan originel: vouloir être, et la fougue que cela implique. C’est une invitation à percevoir la naissance du mouvement à partir du vide et de l’invisible. Dans un espace intimiste où se croisent cirque, musique modulaire et clown impertinent, Projet Carotte interroge avec humour et tendresse notre rapport au désir, à la vie et au mouvement. Le clown qui habite cet espace est imprévisible, en perpétuelle transformation: il incarne une liberté absolue parce qu’il est autorisé, voire condamné, à suivre perpétuellement ses élans. Il est à la fois le moyen et le but, la question et la réponse, l’âne et la carotte.



Ecriture et mise en scène : Hichem Chérif

Clown et acrobatie : Hichem Chérif

Musique modulaire et acrobatie : Aloïs Riché

Regard extérieur dramaturgie : Harry Holtzman

Regard extérieur musique : Julie Mondor



Collaborations artistiques : Sky de Sela, Jeanne Mordoj, Milena Erez, Anna Weber

Scénographie et costumes : Juliette Lamas et Lucie Marchand, assistées de Chloé Darbon .

