Projet « Casino » au campus réunion d’information Campus de projets Villa Parthenay Parthenay

Projet « Casino » au campus réunion d’information Campus de projets Villa Parthenay Parthenay vendredi 26 septembre 2025.

Projet « Casino » au campus réunion d’information

Campus de projets Villa Parthenay 42 Avenue Pierre Mendès France Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26

fin : 2025-09-26

Date(s) :

2025-09-26

Cette réunion d’information est ouverte aux jeunes de plus de 15 ans et moins de 30 ans.

Le service jeunesses Parthenay-Gâtine vous propose de participer à la création d’un évènement en lien avec les jeux de casino, avec les animateurs du Campus de projets.

Lors de cette réunion d’infiormation, plusieurs idées seront évoquées

Formations pour tenir une table de jeu de BLACK JACK ou une table de poker par exemple,

Création d’un scénario de jeu de rôle et d’enquête avec l’association Qui Que Le Veuille

Inscriptions pour tester en avant première à l’escape game crée par l’association Parth’Lab.

Sur inscription. .

Campus de projets Villa Parthenay 42 Avenue Pierre Mendès France Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 08 70 jeunesses@cc-parthenay-gatine.fr

English : Projet « Casino » au campus réunion d’information

German : Projet « Casino » au campus réunion d’information

Italiano :

Espanol : Projet « Casino » au campus réunion d’information

L’événement Projet « Casino » au campus réunion d’information Parthenay a été mis à jour le 2025-09-04 par CC Parthenay Gâtine