Projet cinématographique – Les Films du Lion Maison de la Conversation Paris

Venez participer à un temps de rencontre autour d’un projet cinématographique collaboratif et participatif.

Retrouvez-nous à la maison de la Conversation le mardi 27 janvier de 17h à 20h pour une première session d’échange qui permettra de discuter collectivement autour d’un projet cinématographique citoyen à l’écoute des enjeux sociaux et culturels du quartier.

Nous réfléchirons ensemble à la thématique du « vivre ensemble » dans un échange ouvert à tous.tes.

Cette séance de discussion ouverte est la première étape d’une série d’ateliers qui invitent chacun et chacune à prendre part à la création d’un court-métrage dès sa phase d’écriture.

Un film fait par le quartier, pour le quartier, avec ceux qui le vivent chaque jour. Un geste artistique et citoyen où la parole circule, les idées jaillissent et la culture se fabrique ensemble.

Date

Mardi 27 janvier 2025

Horaires

17h à 20h

Tarif

Gratuit

Animation

Les Films du Lion

Comment venir ?

Maison de la Conversation

10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris

Transports en commun recommandés

Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)

Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre

Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet

Instagram : @iciconversation

Site web : maisondelaconversation.org

Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/projet-cinematographique-les-films-du-lion-tickets-1980073541264?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org



