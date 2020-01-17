Projet cinématographique – Les Films du Lion Maison de la Conversation Paris
Projet cinématographique – Les Films du Lion Maison de la Conversation Paris mardi 27 janvier 2026.
Venez participer à un temps de rencontre autour d’un projet cinématographique collaboratif et participatif.
Retrouvez-nous à la maison de la Conversation le mardi 27 janvier de 17h à 20h pour une première session d’échange qui permettra de discuter collectivement autour d’un projet cinématographique citoyen à l’écoute des enjeux sociaux et culturels du quartier.
Nous réfléchirons ensemble à la thématique du « vivre ensemble » dans un échange ouvert à tous.tes.
Cette séance de discussion ouverte est la première étape d’une série d’ateliers qui invitent chacun et chacune à prendre part à la création d’un court-métrage dès sa phase d’écriture.
Un film fait par le quartier, pour le quartier, avec ceux qui le vivent chaque jour. Un geste artistique et citoyen où la parole circule, les idées jaillissent et la culture se fabrique ensemble.
Date
Mardi 27 janvier 2025
Horaires
17h à 20h
Tarif
Gratuit
Animation
Les Films du Lion
Comment venir ?
Maison de la Conversation
10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris
Transports en commun recommandés
Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)
Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre
Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet
Instagram : @iciconversation
Site web : maisondelaconversation.org
Le mardi 27 janvier 2026
de 17h00 à 20h00
gratuit Tout public. Jusqu’à 10 ans.
Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris
