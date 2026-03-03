Projet collectif de couture Jeu de l’oie géant Centre social La Haüt Oloron-Sainte-Marie

Projet collectif de couture Jeu de l’oie géant

Centre social La Haüt 25 Place Saint-Pierre Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

Ce projet destiné aux femmes à pour objectif la réalisation d’un jeu de l’oie géant en tissus recyclés cousus sur une grande tenture, en utilisant différents matériaux (laine, lin, coton, …), différentes techniques (application, broderie,…), différents styles venus de différentes cultures. Le jeu de l’oie terminé pourra être utilisé pour jouer ou être exposé dans un lieu public.

Atelier ouvert à toutes et à tous (débutante, confirmée). .

Centre social La Haüt 25 Place Saint-Pierre Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 35 93 sandrine.accueillahaut@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Projet collectif de couture Jeu de l’oie géant

L’événement Projet collectif de couture Jeu de l’oie géant Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-03-01 par Office de Tourisme du Haut-Béarn