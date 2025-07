Projet d’automne 10 ans du portail WVZ284 d’Elmar Trenkwalder Sélestat

1 route de Marckolsheim Sélestat Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-09-20

fin : 2025-10-16

2025-09-20

En 2025, le FRAC Alsace fête les 10 ans de WVZ 284 d’Elmar Trenkwalder, sculpture monumentale située à Sélestat et commandée pour l’espace public , marquant à l’origine l’entrée du Clos du FRAC Alsace de l’artiste N. Boulard et ouvrant aujourd’hui sur Schatz et Jardin des artistes G. Steiner & J. Lenzlinger.

Cette œuvre est d’emblée riche en mystères, celui de sa matière alliance d’argiles et autres composantes produisant un miraculeux grès au toucher de peau, celui des motifs entremêlés, se fondant et confondant de façon troublante mais qu’y voir ?

C’est à ces expériences fédératrices et à d’autres que le public le plus large sera invité, bien loin des certitudes mais tout près du noyau en fusion de la création.

1 route de Marckolsheim Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 87 55 information@frac-alsace.org

In 2025, FRAC Alsace celebrates the 10th anniversary of « WVZ 284 » by Elmar Trenkwalder, a monumental sculpture commissioned for the public space in Sélestat, originally marking the entrance to the « Clos du FRAC Alsace »

2025 feiert das FRAC Alsace das 10-jährige Jubiläum von Elmar Trenkwalders « WVZ 284 », einer monumentalen Skulptur in Sélestat, die für den öffentlichen Raum in Auftrag gegeben wurde und ursprünglich den Eingang zum « Clos du FRAC Alsace » markierte

Nel 2025, il FRAC Alsazia celebra il 10° anniversario di « WVZ 284 » di Elmar Trenkwalder, una scultura monumentale situata a Sélestat e commissionata per lo spazio pubblico, che originariamente segnava l'ingresso del « Clos du FRAC Alsace »

En 2025, el FRAC de Alsacia celebra el 10º aniversario de « WVZ 284 » de Elmar Trenkwalder, una escultura monumental situada en Sélestat y encargada para el espacio público, que originalmente marcaba la entrada al « Clos du FRAC Alsace »

