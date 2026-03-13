Projet de création internationale bilingue avec La Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León Théâtre de la Cité internationale Paris
Projet de création internationale bilingue avec La Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León Théâtre de la Cité internationale Paris mercredi 8 avril 2026.
Lengua de vaca
Dans le labyrinthe du Minotaure, de jeunes gens étaient dévorés chaque année par le monstre pour solder les péchés commis par leurs pères belliqueux. En 2025, dans quel labyrinthe ces jeunes se retrouvent-ils ? De quels aînés héritent-ils ? À quels minotaures sont-ils sacrifiés ? Et, surtout, quels sont les nouveaux récits qui s’offrent à eux ? Les fils narratifs sont multiples : l’un se passionne pour une série, l’autre s’en remet à son histoire d’amour, le troisième opte pour l’écologie radicale, certains imaginent la création d’un foyer…
Distribution
Texte Luis Sorolla
Traduction David Ferré
Mise en scène Marcial di Fonzo Bo
Collaboratrice artistique : Manuela Beltran Marulanda
Lumières et régie Générale : Carlos Perez
Masques : Cécile Kretschmar
Avec les étudiants de l’École Supérieure d’Art Dramatique de Paris (ESAD-PSPBB) et les étudiants de École Supérieure d’Art Dramatique de Castilla y León (ESADCYL) Edurne Araquistain Sánchez, Orane Barroso Pinto Dias, Mathieu Capella, Mercedes Céspedes Quintana, Raquel Chamorro García, Souâd Dantas, Alba Gallego Martín, Aurelien Gerhards, Francisco Gómez Olmos, Mahaut Grasset, Elena Gutiérrez Mellado, Steven Injiraky, Léa Launay, Domitille Leboeuf, Max Lochon-Bertrand, Paul-Arnaud Rivière, Carla Sanabria Gris, Andrea Sierra Gracia, Cristina Vasco Humanes, Emmanuelle Vintache
Création Lengua de Vaca sera créé le 8 avril 2026 au Théâtre de la Cité internationale
Production ESAD-PSPBB, ESADCYL et Le Quai CDN Angers
Avec le soutien du programme de l’Union européenne Erasmus+, de l’Institut Français .
Présentation d’une création internationale bilingue, sur un texte inédit de Luis Sorolla, traduit par David Ferré, et dans une mise en scène bilingue de Marcial Di Fonzo Bo, dans le cadre d’un partenariat entre la Ecole Supérieure d’Art Dramatique de Castilla y León (ESADCYL) et le PSPBB/ESAD.
Du mercredi 08 avril 2026 au samedi 11 avril 2026 :
jeudi, vendredi
de 20h30 à 21h30
mercredi, samedi
de 19h30 à 20h30
payant
À partir de 5 euros.
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-08T22:30:00+02:00
fin : 2026-04-11T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-08T19:30:00+02:00_2026-04-08T20:30:00+02:00;2026-04-09T20:30:00+02:00_2026-04-09T21:30:00+02:00;2026-04-10T20:30:00+02:00_2026-04-10T21:30:00+02:00;2026-04-11T19:30:00+02:00_2026-04-11T20:30:00+02:00
Théâtre de la Cité internationale 21A, boulevard Jourdan 75014 Paris
https://www.pspbb.fr/agenda/theatre/creation-internationale-bilingue-marcial-di-fonzo-bo-3707
Afficher la carte du lieu Théâtre de la Cité internationale et trouvez le meilleur itinéraire