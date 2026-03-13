Projet de création internationale bilingue avec La Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León Théâtre de la Cité internationale Paris

Lengua de vaca

Dans le labyrinthe du Minotaure, de jeunes gens étaient dévorés chaque année par le monstre pour solder les péchés commis par leurs pères belliqueux. En 2025, dans quel labyrinthe ces jeunes se retrouvent-ils ? De quels aînés héritent-ils ? À quels minotaures sont-ils sacrifiés ? Et, surtout, quels sont les nouveaux récits qui s’offrent à eux ? Les fils narratifs sont multiples : l’un se passionne pour une série, l’autre s’en remet à son histoire d’amour, le troisième opte pour l’écologie radicale, certains imaginent la création d’un foyer…

Distribution

Texte Luis Sorolla

Traduction David Ferré

Mise en scène Marcial di Fonzo Bo

Collaboratrice artistique : Manuela Beltran Marulanda

Lumières et régie Générale : Carlos Perez

Masques : Cécile Kretschmar

Avec les étudiants de l’École Supérieure d’Art Dramatique de Paris (ESAD-PSPBB) et les étudiants de École Supérieure d’Art Dramatique de Castilla y León (ESADCYL) Edurne Araquistain Sánchez, Orane Barroso Pinto Dias, Mathieu Capella, Mercedes Céspedes Quintana, Raquel Chamorro García, Souâd Dantas, Alba Gallego Martín, Aurelien Gerhards, Francisco Gómez Olmos, Mahaut Grasset, Elena Gutiérrez Mellado, Steven Injiraky, Léa Launay, Domitille Leboeuf, Max Lochon-Bertrand, Paul-Arnaud Rivière, Carla Sanabria Gris, Andrea Sierra Gracia, Cristina Vasco Humanes, Emmanuelle Vintache

Création Lengua de Vaca sera créé le 8 avril 2026 au Théâtre de la Cité internationale

Production ESAD-PSPBB, ESADCYL et Le Quai CDN Angers

Avec le soutien du programme de l’Union européenne Erasmus+, de l’Institut Français .

Présentation d’une création internationale bilingue, sur un texte inédit de Luis Sorolla, traduit par David Ferré, et dans une mise en scène bilingue de Marcial Di Fonzo Bo, dans le cadre d’un partenariat entre la Ecole Supérieure d’Art Dramatique de Castilla y León (ESADCYL) et le PSPBB/ESAD.

Du mercredi 08 avril 2026 au samedi 11 avril 2026 :

jeudi, vendredi

de 20h30 à 21h30

mercredi, samedi

de 19h30 à 20h30

payant

À partir de 5 euros.

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-08T22:30:00+02:00

fin : 2026-04-11T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-08T19:30:00+02:00_2026-04-08T20:30:00+02:00;2026-04-09T20:30:00+02:00_2026-04-09T21:30:00+02:00;2026-04-10T20:30:00+02:00_2026-04-10T21:30:00+02:00;2026-04-11T19:30:00+02:00_2026-04-11T20:30:00+02:00

Théâtre de la Cité internationale 21A, boulevard Jourdan 75014 Paris

https://www.pspbb.fr/agenda/theatre/creation-internationale-bilingue-marcial-di-fonzo-bo-3707



Afficher la carte du lieu Théâtre de la Cité internationale et trouvez le meilleur itinéraire

