Projet de territoire Changement climatique Pontorson
mardi 15 septembre 2026 · Pontorson
Informations pratiques
Pontorson
Projet de territoire Changement climatique
2 Chemin du Grésillon Pontorson Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 19:45:00
fin : 2026-09-15 22:00:00
Date(s) :
2026-09-15
Pontorson Beauvoir Le Mont-Saint-Michel. Un projet de territoire pour s’adapter au changement climatique.
À la restitution de la réflexion collective menée pendant un an sur le territoire comment s’adapter aux effets du changement climatique sur les prochaines décennies ? À la présentation du projet de territoire regroupant des actions à engager pour atténuer et s’adapter aux évolutions climatiques.
Venez assister à la restitution de la démarche.
Le mardi 15 septembre 2026 à 19 h 45 à la salle polyvalente (chaussée de Villechérel).
Programme de la soirée
19h45 Accueil.
20h-20h30 Projection d’un film qui retrace les étapes de la démarche.
20h30-21h30 Présentation du plan d’actions, avec prises de parole par des acteurs du territoire.
21h30-22h Echanges et questions/réponses avec le public. .
2 Chemin du Grésillon Pontorson 50170 Manche Normandie +33 2 33 60 00 18 communication@pontorson.eu
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English : Projet de territoire Changement climatique
L’événement Projet de territoire Changement climatique Pontorson a été mis à jour le 2026-09-01 par OT MSM Normandie BIT Pontorson
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