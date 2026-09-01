Informations pratiques

Pontorson

Projet de territoire Changement climatique

2 Chemin du Grésillon Pontorson Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 19:45:00

fin : 2026-09-15 22:00:00

Date(s) :

2026-09-15

Pontorson Beauvoir Le Mont-Saint-Michel. Un projet de territoire pour s’adapter au changement climatique.

À la restitution de la réflexion collective menée pendant un an sur le territoire comment s’adapter aux effets du changement climatique sur les prochaines décennies ? À la présentation du projet de territoire regroupant des actions à engager pour atténuer et s’adapter aux évolutions climatiques.

Venez assister à la restitution de la démarche.

Le mardi 15 septembre 2026 à 19 h 45 à la salle polyvalente (chaussée de Villechérel).

Programme de la soirée

19h45 Accueil.

20h-20h30 Projection d’un film qui retrace les étapes de la démarche.

20h30-21h30 Présentation du plan d’actions, avec prises de parole par des acteurs du territoire.

21h30-22h Echanges et questions/réponses avec le public. .

2 Chemin du Grésillon Pontorson 50170 Manche Normandie +33 2 33 60 00 18 communication@pontorson.eu

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English : Projet de territoire Changement climatique

L’événement Projet de territoire Changement climatique Pontorson a été mis à jour le 2026-09-01 par OT MSM Normandie BIT Pontorson