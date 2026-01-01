Projet de territoire pour le polder de Lancieux Réunion publique de restitution Salle L’Envol Lancieux

Projet de territoire pour le polder de Lancieux Réunion publique de restitution

Salle L’Envol 7, rue Julien Renault Lancieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-15 18:00:00

fin : 2026-01-15 19:30:00

Date(s) :

2026-01-15

La commune de Lancieux et la communauté de communes Côte d’Émeraude vous invitent à une réunion publique de restitution sur l’avenir du polder de Lancieux.

Seront présentés les résultats de la concertation, le scénario retenu à l’issue des délibérations politiques et les prochaines étapes du projet.

Réunion ouverte à toutes et tous, sans inscription.

Un pot convivial clôturera la rencontre. .

Salle L’Envol 7, rue Julien Renault Lancieux 22770 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 86 22 19

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Projet de territoire pour le polder de Lancieux Réunion publique de restitution Lancieux a été mis à jour le 2026-01-08 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme