Projet de territoire pour le polder de Lancieux Réunion publique de restitution Salle L’Envol Lancieux jeudi 15 janvier 2026.
Salle L’Envol 7, rue Julien Renault Lancieux Côtes-d’Armor
Début : 2026-01-15 18:00:00
fin : 2026-01-15 19:30:00
2026-01-15
La commune de Lancieux et la communauté de communes Côte d’Émeraude vous invitent à une réunion publique de restitution sur l’avenir du polder de Lancieux.
Seront présentés les résultats de la concertation, le scénario retenu à l’issue des délibérations politiques et les prochaines étapes du projet.
Réunion ouverte à toutes et tous, sans inscription.
Un pot convivial clôturera la rencontre. .
