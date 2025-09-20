Projet de visite immersive des cryptoportiques Hôtel Quiqueran de Beaujeu Arles

Projet de visite immersive des cryptoportiques Hôtel Quiqueran de Beaujeu Arles samedi 20 septembre 2025.

Projet de visite immersive des cryptoportiques 20 et 21 septembre Hôtel Quiqueran de Beaujeu Bouches-du-Rhône

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, plongez au cœur des cryptoportiques d’Arles grâce au prototype de visite immersive, conçu en collaboration avec les étudiants des formations de l’enseignement supérieur du territoire arlésien. Ce projet innovant allie patrimoine et technologies numériques pour vous offrir une nouvelle expérience de visite et vous faire vivre l’histoire autrement.

Hôtel Quiqueran de Beaujeu rue des arènes 13200 arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Vivez l’histoire autrement!

Laure Néria