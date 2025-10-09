Projet dessin vitrail Valençay
Projet dessin vitrail Valençay jeudi 9 octobre 2025.
Projet dessin vitrail
7 Rue du Château Valençay Indre
Tarif : 60 – 60 – EUR
60
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-09 14:00:00
fin : 2025-11-28 17:00:00
Date(s) :
2025-10-09 2025-10-14 2025-11-28 2025-12-23
60 .
7 Rue du Château Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 25 87
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Projet dessin vitrail Valençay a été mis à jour le 2025-09-17 par OT Pays de Valençay