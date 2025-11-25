Projet GAMIFICATION : Jouons, la carte de l’industrie, Mon GAME Stage Dôme Dreux

Projet GAMIFICATION : Jouons, la carte de l’industrie, Mon GAME Stage Mardi 25 novembre, 08h30 Dôme Eure-et-Loir

L’action vise à immerger les élèves de troisième et de seconde dans l’univers de l’industrie à travers une expérience ludique, interactive et pédagogique.

Objectifs :

• Valoriser les savoir-faire et les métiers industriels d’aujourd’hui et de demain du secteur.

• Renforcer les liens école-entreprise

• Stimuler l’engagement des jeunes

• Favoriser l’orientation et l’insertion professionnelle

• Faire découvrir les métiers et les compétences du secteur industriel de manière ludique et immersive.

L’événement prendra la forme d’un parcours composé de 5 jeux. Chaque jeu proposera un défi inspiré des métiers industriels, permettant aux participants de :

• Tester leurs compétences de manière concrète,

• Découvrir les réalités et les enjeux du secteur industriel,

• Se projeter dans des métiers souvent méconnus mais porteurs d’avenir.

Ce parcours a pour objectif de stimuler la curiosité, l’engagement et l’orientation des jeunes vers les filières industrielles, en valorisant les savoir-faire locaux et les opportunités professionnelles du territoire. :

Jeu 1 : Le Coq Entrepreneur (jeu de l’oie) a pour objectif de faire découvrir aux jeunes les métiers industriels en tension sur le territoire, tout en mettant aussi en valeur les partenaires locaux engagés dans le développement économique et social. (20 min de jeu)

Jeu 2 : Voyages en immersions (Escape game) a pour objectif de mettre en valeur la chaîne de compétences professionnelles tout en éveillant chez les élèves la conscience de valeurs fondamentales telles que l’esprit d’équipe, l’engagement et la coopération.… (1h10 de jeu)

Jeu 3 : BATTLE POUR UN STAGE (Mini entretien) a pour objectif de développer les compétences de savoir-être essentielles à la vie professionnelle, préparer les élèves aux échanges avec les chefs d’entreprise lors d’entretiens. (30min de jeu)

Jeu 4 : IA : INDUSTRIE AMBITIEUSE (dessiner les métiers d’avenir) a pour objectif d’amener les jeunes à réfléchir aux métiers et aux professions d’avenir du secteur industriel, en développant leur curiosité, leur esprit critique et leur capacité à se projeter dans le monde professionnel de demain. (20 min de jeu)

Jeu 5 : Qui veut être mon mentor ? (Échanges avec les chefs d’entreprise d’industriel) a pour objectif de favoriser les échanges entre les jeunes et les chefs d’entreprise afin de renforcer les liens école-entreprise, tout en aidant les élèves à valoriser leur profil et à se préparer efficacement à la recherche de stage. (2 heures d’échanges)

Durée : 1 journée :

Déroulé :

08h30 : Arrivée /Accueil des jeunes

09h00 -12h00 : 4 jeux en 3heures

12h00 -14h00 : Déjeuner

14h00 – 16h00 : Echanges entreprises et élèves (5ème jeu)

16h00 : Départ

Dôme 22/24 Pl. Métézeau, 28100 Dreux Dreux 28100 Centre-Ville Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

