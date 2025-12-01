Projet habiter Atelier en famille Havre de vie Ty Pouce Quimperlé

Projet habiter Atelier en famille Havre de vie

Ty Pouce 4 Chemin des Gorrets Quimperlé Finistère

Début : 2025-12-10 10:00:00
fin : 2025-12-10 11:30:00

2025-12-10

Avec Laetitia Malecot. Création de sa maison miniature.   .

Ty Pouce 4 Chemin des Gorrets Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 7 86 38 83 33 

