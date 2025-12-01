Projet habiter Atelier en famille Havre de vie Ty Pouce Quimperlé
Projet habiter Atelier en famille Havre de vie Ty Pouce Quimperlé mercredi 10 décembre 2025.
Projet habiter Atelier en famille Havre de vie
Ty Pouce 4 Chemin des Gorrets Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10 10:00:00
fin : 2025-12-10 11:30:00
Date(s) :
2025-12-10
Avec Laetitia Malecot. Création de sa maison miniature. .
Ty Pouce 4 Chemin des Gorrets Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 7 86 38 83 33
English :
L’événement Projet habiter Atelier en famille Havre de vie Quimperlé a été mis à jour le 2025-12-05 par OT QUIMPERLE LES RIAS