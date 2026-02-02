Projet K: récit de voyage Place Yves Belsegur ancien CFA Monflanquin
Laetitia et Michel viennent nous raconter leur voyage de la France au Kazakhstan en C15.
Suivi d’un échange autour d’une auberge espagnole.
Place Yves Belsegur ancien CFA Café culturel Descaratz Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 73 86 67 descaratz@gmail.com
English : Projet K: récit de voyage
Laetitia and Michel tell us about their trip from France to Kazakhstan in a C15.
Followed by a chat over a Spanish inn.
