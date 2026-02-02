Projet K: récit de voyage Place Yves Belsegur ancien CFA Monflanquin

Projet K: récit de voyage

Place Yves Belsegur ancien CFA Café culturel Descaratz Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Laetitia et Michel viennent nous raconter leur voyage de la France au Kazakhstan en C15.

Suivi d’un échange autour d’une auberge espagnole.

Place Yves Belsegur ancien CFA Café culturel Descaratz Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 73 86 67 descaratz@gmail.com

English : Projet K: récit de voyage

Laetitia and Michel tell us about their trip from France to Kazakhstan in a C15.

Followed by a chat over a Spanish inn.

