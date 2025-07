Projet « L’Effet PicNic » Atelier artistique théâtre, danse et chorale Salle des fêtes de Lalbenque Lalbenque

L’Effet PicNic c’est Un spectacle en creation ET un pique nique ou chacun.e apporte de quoi se régaler sur l’herbe. Une étape de travail du Cirque La Cabriole dans le cadre de sa création en territoire, soutenue par la région Occitanie. Un moment de rencontre en plein champ, orchestré par Babel-Gum … Tours de chants, numéros acrobatiques et clownesques, interludes poétiques et surprises en tous genres feront de ce pique nique un moment convivial et totalement … Décalé ! Amoureux et amoureuses des repas de plein air … Rejoignez-nous !

Comme une envie de bouger, jouer et vous éclater ?

Venez participer à notre stage découverte GRATUIT de théâtre, danse et chorale, proposé par les artistes du Cirque La Cabriole, et intervenez tel des flash mob durant le spectacle. L’occasion de tester ces pratiques artistiques, mais aussi de

rencontrer ses voisin.e.s et de découvrir les dessous d’un spectacle en création, le tout juste a cote de chez vous. On vous attend nombreux et nombreuses !

Pour qui Ados et Adultes ayant envie de découvrir ces pratiques artistiques et de participer à un processus de création de spectacle.

– Lundi 14

– De 16h à 18h30 Atelier Salle des Fêtes de Lalbenque

– De19h à 20h30 Répétition générale lieu du spectacle

Le spectacle a lieu le Mardi 15 de 17h a 20h30.

Informations ou inscriptions par mail à kwayzoe@gmail.com ou par SMS au 06.23.55.96.04 .

Salle des fêtes de Lalbenque 5413F Place de la Poste Lalbenque 46230 Lot Occitanie kwayzoe@gmail.com

English :

L’Effet PicNic is: a show in creation AND a picnic where everyone brings something to enjoy on the grass. A working stage for Cirque La Cabriole as part of its regional creation program, supported by the Occitanie region. A moment of encounter in the open field, orchestrated by Babel-Gum … Singing tricks, acrobatic and clowning acts, poetic interludes and surprises of all kinds will make this picnic a convivial and totally … Offbeat! Lovers of open-air meals … Come and join us!

Feel like moving, playing and having fun?

Come and take part in our FREE theater, dance and choir discovery workshop, led by Cirque La Cabriole artists, and take part in flash mobs during the show. It’s an opportunity to try out these artistic practices, but also to

meet your neighbors and get a behind-the-scenes look at a show in the making, all right next door to you. We look forward to seeing you there!

Who’s it for? Teens and adults who want to discover these artistic practices and take part in the process of creating a show.

German :

L’Effet PicNic c’est Eine Aufführung UND ein Picknick, zu dem jeder etwas mitbringt, um sich auf dem Gras zu vergnügen. Eine Arbeitsetappe des Cirque La Cabriole im Rahmen seines von der Region Okzitanien unterstützten Projekts « création en territoire ». Ein Moment der Begegnung auf freiem Feld, inszeniert von Babel-Gum … Gesangseinlagen, akrobatische und clowneske Nummern, poetische Einlagen und Überraschungen aller Art machen dieses Picknick zu einem geselligen und völlig … Entrückt! Liebhaber und Liebhaberinnen von Mahlzeiten im Freien … Schließen Sie sich uns an!

Haben Sie Lust auf Bewegung, Spiel und Spaß?

Nehmen Sie an unserem KOSTENLOSEN Schnupperkurs in Theater, Tanz und Chor teil, der von den Künstlern des Cirque La Cabriole angeboten wird, und treten Sie während der Vorstellung als Flashmob auf. Eine Gelegenheit, diese künstlerischen Praktiken auszuprobieren, aber auch um

ihre Nachbarn zu treffen und die Hintergründe eines Stücks zu entdecken, das gerade kreiert wird und das alles gleich nebenan. Wir erwarten Sie zahlreich!

Für wen? Jugendliche und Erwachsene, die Lust haben, diese künstlerischen Praktiken zu entdecken und am Entstehungsprozess einer Aufführung teilzunehmen.

Italiano :

L’Effet PicNic è: uno spettacolo di creazione E un picnic dove ognuno porta qualcosa da gustare sull’erba. Un palcoscenico di lavoro per il Cirque La Cabriole nell’ambito della sua creazione regionale, sostenuta dalla regione Occitanie. Babel-Gum orchestra questo evento all’aperto… Trucchi canori, numeri acrobatici e di clownerie, intermezzi poetici e sorprese di ogni tipo renderanno questo picnic conviviale e totalmente… Fuori dagli schemi! Amanti dei pasti all’aria aperta… Venite a trovarci!

Avete voglia di muovervi, giocare e divertirvi?

Venite a partecipare al nostro corso introduttivo GRATUITO di teatro, danza e coro, tenuto da artisti del Cirque La Cabriole, e ad esibirvi come flash mob durante lo spettacolo. È un’occasione per sperimentare queste pratiche artistiche, ma anche per

incontrare i vostri vicini e vedere il dietro le quinte di uno spettacolo in fase di realizzazione, il tutto a due passi da casa vostra. Non vediamo l’ora di vedervi lì!

A chi è rivolto? Adolescenti e adulti che vogliono scoprire queste pratiche artistiche e partecipare al processo di creazione di uno spettacolo.

Espanol :

L’Effet PicNic es: un espectáculo de creación Y un picnic donde cada uno trae algo para disfrutar sobre la hierba. Un escenario de trabajo para el Cirque La Cabriole en el marco de su creación regional, apoyada por la región Occitanie. Babel-Gum orquesta este evento al aire libre… Trucos de canto, números acrobáticos y de clown, interludios poéticos y sorpresas de todo tipo harán de este picnic un … Fuera de lo común Los amantes de las comidas al aire libre … ¡Acompáñenos!

¿Te apetece moverte, jugar y divertirte?

Participe en nuestro curso GRATUITO de iniciación al teatro, la danza y el coro, dirigido por artistas del Cirque La Cabriole, y participe en flash mobs durante el espectáculo. Es una oportunidad para probar estas prácticas artísticas, pero también para

conocer a sus vecinos y ver entre bastidores la creación de un espectáculo a la vuelta de la esquina. ¡Te esperamos!

¿A quién va dirigido? Adolescentes y adultos que quieran descubrir estas prácticas artísticas y participar en el proceso de creación de un espectáculo.

