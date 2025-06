Projet Les Vélos des Possibles – Manou Partages Nantes 16 juin 2025 15:00

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-16 15:00 – 18:00

Gratuit : non Sur adhésion auprès de l’association Age maximum : 99

Stage vélo pour adultes – Avec Place au Vélo ??????? Vous souhaitez gagner en confiance à vélo ou vous remettre en selle ?Place au Vélo vous propose un stage spécialement conçu pour les adultes, dans une ambiance bienveillante et conviviale. ???? Rendez-vous à 15h chez Manou Partages, pour partir ensemble en direction du parking de la Beaujoire, lieu du stage.? Retour prévu à 18h ???? Venez avec votre propre vélo si vous le souhaitez,ou profitez des vélos mis à disposition par Place au Vélo, avec tout le nécessaire fourni : CasqueCharlotte hygiéniqueGilet jaune de sécurité Une belle occasion d’apprendre, de pratiquer et de se déplacer à vélo en toute sérénité !

Manou Partages Nantes 44300

0764712692