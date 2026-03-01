Projet : Marie Antoinette INJA – Louis Braille Paris

Rejoignez les, à l’INJA-Louis Braille, 56 boulevard des Invalides, à partir de 19h. Avec la participation des élèves de Harpe de Maelle Martin, d’art dramatique de Felix Pruvost et de Danse Baroque d’Anna Yepes.

Réservation gratuite et obligatoire !

Les élèves du conservatoire Erik Satie vous invitent, pour un voyage onirique en musique et en poésie, dans les salons du Château de Versailles.

Le mardi 24 mars 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit Tout public.

INJA – Louis Braille 56 boulevard des Invalides 75007 Paris

