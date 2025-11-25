Projet Mélusine Le petit patrimoine de Saint-Etienne-de-Baigorry Irissarry
Projet Mélusine Le petit patrimoine de Saint-Etienne-de-Baigorry
Restitution du projet Mélusine des collégiens avec les 5ème du collège Jean Pujo de Saint-Etienne-de-Baïgorry.
Depuis Septembre, les élèves de 5ème travaillent à inventorier le petit patrimoine rural aux alentours du collège. Accompagné par Emmanuel Iñarra, médiateur du patrimoine à Ospitalea, ils ont constitué des dossiers inspirés du dispositif Mélusine lancé par le Département pour la rénovation du petit patrimoine rural. Inscriptions lapidaires, croix, stèles discoïdales, fours à chaux ou encore bornes font partie des projets choisis par les collégiens. .
CDEP Ospitalea Irissarry 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 97 20 ospitalea@le64.fr
