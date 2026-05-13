Projet « Mini-médiateur·rices », Palais de Tokyo, Paris

Projet « Mini-médiateur·rices » Samedi 23 mai, 18h30 Palais de Tokyo Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T19:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T19:30:00+02:00

Le Palais de Tokyo a mené cette année un projet d’Éducation Artistique et Culturelle, intitulé « Mini-Médiateur·ices », avec les 18 élèves de 4e et 3e de la classe CHAAP (classe à horaires aménagés en Arts Plastiques) de Madame Garance Malbreil du collège Louise Michel de Corbeil-Essonnes. Durant plusieurs mois, au Palais de Tokyo et au collège, les élèves ont été initiés à la pratique de la médiation culturelle et ont pu découvrir plus largement le fonctionnement du centre d’art.

Lors de la Nuit Européenne des Musées, vous trouverez ces médiateur·ices en herbe dans les espaces d’expositions. L’occasion pour eux de mettre en pratique l’acquisition de ces savoirs et savoir-faire pour accompagner leurs familles et les visiteurs du Palais de Tokyo dans leur découverte des expositions, de 18h30 à 19h30. N’hésitez pas à aller à leur rencontre !

Palais de Tokyo 13 Avenue du Président Wilson, 75016 Paris, France Paris 75016 Chaillot Paris Île-de-France 0181973588 http://www.palaisdetokyo.com Fort de ces années de succès, le Palais de Tokyo devient, en 2012, l’un des plus grands sites dédiés à la création contemporaine en Europe. Il s’étend désormais jusqu’à la Seine, formant un trait d’union à flanc de colline entre la Tour Eiffel et les Champs-Élysées. Son succès, son esprit d’aventure et ses nouveaux espaces mis au service des artistes, de leurs gestes et de leurs regards augmentent notre capacité à percevoir, à imaginer et à ouvrir des voies nouvelles.

Médiation par des élèves de 4e et 3e de Corbeil-Essonnes

© Quentin Chevrier