Projet O #7 CREPS Reims

Projet O #7 CREPS Reims samedi 20 septembre 2025.

Projet O #7 20 et 21 septembre CREPS Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Exposition des œuvres de l’artiste Samuel Allouche proposée par l’association 23.03.

CREPS Rte de Bezannes, 51100 Reims Reims 51100 Croix-Rouge Marne Grand Est 03 26 86 70 10 https://www.creps-reims.fr/ Créé en 1941 comme Centre régional d’éducation générale et sportive, le site de Reims devient rapidement CREPS et s’installe rue de Sillery dans des bâtiments industriels. Occupé successivement par l’armée allemande puis les forces alliées, il reprend ses activités après 1946 et forme, en 35 ans, 600 maîtres d’EPS et 400 élèves professeurs. Devenu vétuste, il est reconstruit et inauguré en 1981, accueillant dès lors les filières d’accès au sport de haut niveau et les concours nationaux. Au fil des décennies, son patrimoine s’enrichit de la halle de tennis (1995), de la halle d’athlétisme (2001), du complexe dojo-escrime (2007) et d’une piste finlandaise (2011). Transféré à la région Grand Est en 2016, il bénéficie d’un programme ambitieux de modernisation et d’extension, en vue notamment des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Ce site, mêlant histoire sportive et héritage architectural, demeure un lieu de référence pour l’excellence et l’accueil du sport de haut niveau.

Journées européennes du patrimoine 2025

© 23.03 / Samuel Allouche