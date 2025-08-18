Projet « Odysséus » Salle des fêtes Moulins

Projet « Odysséus » Salle des fêtes Moulins lundi 18 août 2025.

Projet « Odysséus »

Salle des fêtes 8 place Maréchal de Lattre de Tassigny Moulins Allier

Tarif : 120 – 120 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-08-18

fin : 2025-08-22

Date(s) :

2025-08-18

Accompagnés par une comédienne et chanteuse professionnelle, les explorateurs et exploratrices plongeront dans l’Odyssée d’Homère pendant 5 jours, afin d’en proposer théâtralement et musicalement leur version…

Présentation publique en fin de stage…

.

Salle des fêtes 8 place Maréchal de Lattre de Tassigny Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 35 24 30 86 les_stellaires_cie@yahoo.com

English :

Accompanied by a professional actress and singer, the explorers will plunge into Homer’s Odyssey for 5 days, to offer their own theatrical and musical version…

Public presentation at the end of the workshop…

German :

Begleitet von einer professionellen Schauspielerin und Sängerin tauchen die Forscherinnen und Forscher fünf Tage lang in Homers Odyssee ein, um theatralisch und musikalisch ihre Version davon zu präsentieren…

Öffentliche Präsentation am Ende des Workshops…

Italiano :

Accompagnati da un’attrice e cantante professionista, gli esploratori si immergeranno per 5 giorni nell’Odissea di Omero, per creare la propria versione teatrale e musicale…

Presentazione pubblica alla fine del corso…

Espanol :

Acompañados por una actriz y cantante profesional, los exploradores se sumergirán durante 5 días en la Odisea de Homero, para crear su propia versión teatral y musical…

Presentación pública al final del curso…

L’événement Projet « Odysséus » Moulins a été mis à jour le 2025-07-16 par Office du tourisme de Moulins & sa région