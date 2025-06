Projet Participatif « Chœurs de Chartreuse sur Turakie » Cour de la salle des Arts Saint-Pierre-de-Chartreuse 10 juillet 2025 18:00

Places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-10T18:00:00 – 2025-07-10T19:30:00

Fin : 2025-07-11T18:00:00 – 2025-07-11T19:30:00

A l’occasion du Festival Les Endimanchés, le Turak s’installera à St Pierre de Chartreuse et invitera les habitants à participer à une création collective, les « Chœurs de Chartreuse sur Turakie » qui sera présenté le dimanche 13 juillet (horaires à préciser) dans le cadre du Festival.

Pour préparer cet événement, 2 ateliers seront proposés en amont aux habitants. Il n’est pas nécessaire d’avoir des compétences particulières, ni d’être obligatoirement disponible sur les deux créneaux d’ateliers proposés : Jeudi 10 et le vendredi 11 juillet de 18h à 19h30 dans la cour de la salle des Arts (anciennement cour de l’office de tourisme).

Pour plus d’informations et inscriptions, contacter l’association Les Endimanchés au 06 80 015 132.

Cour de la salle des Arts 38380 Saint-Pierre-de-Chartreuse

