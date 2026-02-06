Projet participatif La Grande Christiane Courville-sur-Eure

Projet participatif La Grande Christiane

Le Tronchay Courville-sur-Eure Eure-et-Loir

Début : 2026-03-08 15:00:00

fin : 2026-03-08

2026-03-08

Projet participatif La Grande Christiane, dans le cadre de la saison culturelle beauperchoise 2026.

Découvrez ce projet participatif avec la compagnie l’Œil Brun.

Autour du parcours de Christiane Tarride et des échos qu’il fait naître à travers les générations, une création participative s’invente avec les habitants du territoire. Récolte de témoignages, écriture, théâtre et musique se mêlent pour aire émerger une œuvre collective, entre mémoire et fiction, pensée pour accompagner l’ouverture du futur pôle culturel comme un lieu où les générations se rencontrent et les récits se transmettent.

Si vous avez connu Christiane Tarride, venez rencontrer la compagnie l’Œil Bun pour partager avec eux vos souvenirs autour d’un gouter convivial.

Le Tronchay Courville-sur-Eure 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 24 24 00

Participatory project: La Grande Christiane, as part of the Beauperchoise 2026 cultural season.

