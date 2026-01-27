Projet Participatif Pays de Falaise 2100 Enquête poétique Rue Gonfroy Fitz Rou Falaise

Projet Participatif Pays de Falaise 2100 Enquête poétique

Médiathèque de Falaise Falaise Calvados

Début : 2026-02-04 14:00:00

fin : 2026-02-04 18:00:00

2026-02-04 2026-02-25 2026-03-18

La Communauté de Communes du Pays de Falaise lance un projet artistique participatif ambitieux la création d’un spectacle à la rentrée prochaine, imaginé à partir des paroles, des rêves et des visions des habitants.

En partenariat avec la compagnie Bonne Chance

La collectivité vous propose des enquêtes poétiques ouvertes à tous,

les mercredis de 14h à 18h dans le réseau des médiathèques du territoire.

04 février Médiathèque de Falaise, rue Gonfroy Fitz

11 Février Médiathèque de Pont d’Ouilly, Place des Halles

25 Février Médiathèque de Potigny, Place Nicolas Copernic

18 Mars Médiathèque de Morteaux-Coulibœuf, Place de la Mairie .

+33 2 31 41 65 45

English : Projet Participatif Pays de Falaise 2100 Enquête poétique

The Pays de Falaise Community of Communes is launching an ambitious participatory artistic project: the creation of a show next autumn, based on the words, dreams and visions of local residents.

In partnership with the company Bonne Chance .

