Informations pratiques

Pied-de-Borne

PROJET PASSE-PIERRE CRÉATION D’UN LIVRE

Salle polyvalente Pied-de-Borne Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-26

fin : 2026-10-30

Date(s) :

2026-10-26

Projet Passe-Pierre « au fil de l’eau » : Création d’un livre- Stage d’écriture et illustration

Chaque année depuis 2002 en Lozère, le projet Passe Pierre vise à faire découvrir aux jeunes leur patrimoine matériel et immatériel, et à créer ensemble un livre illustré.

En 2026-2027, le projet Passe Pierre se déroulera sur le territoire de Pied de Borne et VIllefort, mettant en avant le patrimoine lié à l’eau, béals, moulins, fontaines, délugières et aménagements hydroélectriques.

Ce projet est mené par la Fédération des Foyers Ruraux de Lozère et les Foyers ruraux de la Borne et de Pourcharesses-Villefort

La semaine de création se déroulera du 26 au 30 octobre 2026. Les familles seront accueillies pour une journée d’échanges le dimanche 25 octobre au presbytère de Sainte Marguerite Lafigère (attenant à l’église), de 10h à 17h

Tu as entre 7 et 14 ans? Envie de créer un livre de A à Z? Rejoins-nous pour une semaine inoubliable d’atelier d’écriture et d’illustration!

Gratuit

Écriture : Clara Madec, Illustration : Cheyenne Feltgen .

Salle polyvalente Pied-de-Borne 48800 Lozère Occitanie +33 6 30 76 69 81 foyerruraldelaborne@mailo.com

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English :

L’événement PROJET PASSE-PIERRE CRÉATION D’UN LIVRE Pied-de-Borne a été mis à jour le 2026-09-11 par 48-OT Mont Lozere