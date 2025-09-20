Projet « Peter Harper, the heart tour » Place François Mitterrand Saint-Martin-de-Crau

Projet « Peter Harper, the heart tour »

Samedi 20 septembre 2025 de 17h à 17h45, de 19h à 19h45 et de 21h à 21h45. Place François Mitterrand Centre de Développement Culturel Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

Retour sur un projet d’envergure né de la collaboration entre le Conservatoire de Musique d’Arles et l’artiste américain, Peter Harper !

Pendant 3 mois, Stéphane Shittek a suivi différentes phases du projet apprentissage classe par classe avec les intervenantes du conservatoire, premières répétitions par école avec Peter, jusqu’à la grande soirée de concert aux arènes. Mieux qu’une simple captation du concert, avec ce documentaire vous vivez le processus de l’intérieur, l’investissement de chacun, la force des liens créés, et l’émotion engendrée. .

Place François Mitterrand Centre de Développement Culturel Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 06 80 info@cdc-smc.fr

English :

A look back at a major project born of collaboration between the Conservatoire de Musique d’Arles and American artist Peter Harper!

German :

Rückblick auf ein Großprojekt, das aus der Zusammenarbeit zwischen dem Conservatoire de Musique d’Arles und dem amerikanischen Künstler Peter Harper entstanden ist!

Italiano :

Uno sguardo al progetto su larga scala nato dalla collaborazione tra il Conservatoire de Musique d’Arles e l’artista americano Peter Harper!

Espanol :

Una mirada retrospectiva a un proyecto de gran envergadura nacido de la colaboración entre el Conservatorio de Música de Arles y el artista estadounidense Peter Harper

