Projet Pierrette 2025 : Formez-vous au métier d’agent de soin et décrochez un emploi ! Agence RENNES EST Rennes Vendredi 23 janvier, 14h30 Ille-et-Vilaine
** Recrutement sans CV – Formation financée – Emploi à la clé ** Le Projet Pierrette redémarre pour une 5ème édition !
** Recrutement sans CV – Formation financée – Emploi à la clé ** Le Projet Pierrette redémarre pour une 5ème édition ! Formez vous 3 mois avec Askoria au métier d’agent de soins et décrochez un emploi au sein de l’EHPAD les Jardins d’Hermine L’accès à la formation et au poste se fait via la méthode de recrutement par simulation (MRS) recrutement SANS CV ! Pas besoin d’expérience, ni de connaissance dans le domaine de la santé. Pour en savoir plus, consultez la vidéo jointe à cette page. Et pour
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-01-23T14:30:00.000+01:00
Fin : 2026-01-23T16:30:00.000+01:00
https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/556316
Agence RENNES EST 35000 Rennes La Pommeraie Rennes 35571 Ille-et-Vilaine