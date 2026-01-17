Projet Pierrette 2025 : Formez-vous au métier d’agent de soin et décrochez un emploi ! Noyal-Châtillon-sur-Seiche – Agence RENNES EST Noyal-Châtillon-sur-Seiche Jeudi 22 janvier, 09h30 Ille-et-Vilaine

** Recrutement sans CV – Formation financée – Emploi à la clé ** Le Projet Pierrette redémarre pour une 5ème édition !

** Recrutement sans CV – Formation financée – Emploi à la clé ** Le Projet Pierrette redémarre pour une 5ème édition ! Formez vous 3 mois avec Askoria au métier d’agent de soins et décrochez un emploi au sein de l’EHPAD de la Budorais à Noyal Châtillon sur Seiche. L’accès à la formation et au poste se fait via la méthode de recrutement par simulation (MRS) recrutement SANS CV ! Pas besoin d’expérience, ni de connaissance dans le domaine de la santé.

