PROJET Q INCANDESCENTE CIE TIERS-LIEU CULTUREL LE MOULIN Roques

PROJET Q INCANDESCENTE CIE

TIERS-LIEU CULTUREL LE MOULIN 14 Avenue de la Gare Roques Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Sur scène, quatre interprètes donnent corps à une constellation de voix adolescentes, entre interrogations, fantasmes, maladresses, élans et contradictions!

La pièce explore ce moment de bascule qu’est l’adolescence, là où les identités se cherchent, se frottent au regard des autres et aux normes du monde. Elle met en lumière les tensions intimes et sociales qui traversent cette génération entre surinformation et silence, entre liberté revendiquée et injonctions invisibles.

Distribution

Elfi Forey Leslie Gruelle Emma Gautrand comédiennes et co-metteuses en scène

Gabriel Planat comédien .

TIERS-LIEU CULTUREL LE MOULIN 14 Avenue de la Gare Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 41 10 accueil-culture@mairie-roques.fr

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English :

On stage, four performers give shape to a constellation of adolescent voices, between questions, fantasies, awkwardness, enthusiasm and contradictions!

L’événement PROJET Q INCANDESCENTE CIE Roques a été mis à jour le 2026-03-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE